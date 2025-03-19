«Это ошибка». Иан Гарри раскритиковал организацию боя Мухаммад — Маддалена

Ирландский боец полусреднего веса (до 77 кг) Иан Гарри раскритиковал организацию титульного боя между американцем Белалом Мухаммадом и австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

«Когда мне сообщили об этом, я был в ярости. И я до сих пор зол. Я подрался с первым претендентом, которому теперь нужно собирать колено, он выбыл на год. И это не из-за меня, не я 20 раз ударил его в колено и порвал ногу.

Я не буду драться за титул чемпиона мира, поскольку проиграл, бой отдали парню, не выступавшему год из-за травмы. Если они считают, что это более захватывающий поединок, то ошибаются», — сказал Гарри в социальных сетях.