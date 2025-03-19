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Волкановски: Топурия не смог бы удерживать два титула UFC

Волкановски: Топурия не смог бы удерживать два титула UFC
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Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски прокомментировал решение грузина Илии Топурии покинуть дивизион и оставить титул.

«Я не думаю, что он смог бы удерживать оба титула. Его место освободилось, а лёгкий вес находится в том положении, где нет очевидного первого претендента. Думаю, так и должно быть. Справедливо, что он ушёл», — сказал Волкановски Believe You Me.

Напомним, 13 апреля на турнире UFC 314 в Майами (США) Волкановски сразится за вакантный титул с бразильцем Диего Лопесом.

Ранее Волкановски высказался о бое Махачев — Топурия.

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