Волкановски: Топурия не смог бы удерживать два титула UFC

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски прокомментировал решение грузина Илии Топурии покинуть дивизион и оставить титул.

«Я не думаю, что он смог бы удерживать оба титула. Его место освободилось, а лёгкий вес находится в том положении, где нет очевидного первого претендента. Думаю, так и должно быть. Справедливо, что он ушёл», — сказал Волкановски Believe You Me.

Напомним, 13 апреля на турнире UFC 314 в Майами (США) Волкановски сразится за вакантный титул с бразильцем Диего Лопесом.

