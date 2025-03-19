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Усик оценил шансы Джошуа в реванше с Дюбуа

Усик оценил шансы Джошуа в реванше с Дюбуа
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Объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик высказался о потенциальном реванше между британцами Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа.

«Шансы всегда есть. В первом бою победил Даниэль. Но это спорт, это бокс. Я не очень хороший прогнозист, но будет интересно увидеть ещё один бой между Энтони Джошуа и Дюбуа», — сказал Усик в интервью Riz Khan Show.

Напомним, первый бой Джошуа и Дюбуа состоялся в сентябре и завершился Дюбуа нокаутом. Джошуа потерпел четвёртое поражение в карьере.

Ранее Эдди Хирн назвал имена двух боксёров, с которыми хочет сразиться Джошуа.

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