Усик: скучаю по Фьюри, мы провели в ринге 24 раунда, это целая жизнь

Объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик высказался о своём отношении к бывшему сопернику британцу Тайсону Фьюри.

«Сейчас мы не общаемся, но я надеюсь, что в будущем это изменится. Мне грустно, я скучаю по этому парню. Мы провели 24 раунда – это целая жизнь. Словно 20 лет вместе прожили. Да, это было долгое путешествие для нас. Тайсон – мой лучший друг. Я очень его уважаю, он сделал меня сильнее», — сказал Усик в интервью YouTube-каналу Al Arabiya English.

Первый бой Фьюри и Усика состоялся в мае и завершился победой украинца раздельным судейским решением. Реванш состоялся в декабре, и на этот раз Усик победил единогласным решением.