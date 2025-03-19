Иман Хелиф заявила о желании выступить на Олимпиаде 2028 года

Победительница боксёрского турнира XXXIII Олимпийских игр в Париже (Франция) алжирка Иман Хелиф заявила о готовности выступить на Олимпиаде 2028 года, которая пройдёт в Лос-Анджелесе (США).

«Я дам прямой ответ — президент США принял решение относительно трансгендерной политики в США. Я не трансгендер*. Это меня не касается и не пугает. Таков мой ответ.

Безусловно, я буду защищать золотую медаль всеми силами, которые у меня есть. Я буду следовать за своей мечтой», — приводит слова Хелиф ITV.

Напомним, 6 февраля 2025 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о запрете на участие трансгендеров* в женских соревнованиях в американских учебных заведениях. В администрации Трампа заявили, что он будет добиваться от Международного олимпийского комитета (МОК) полного отстранения трансгендеров*.

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