Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Иман Хелиф заявила о желании выступить на Олимпиаде 2028 года

Иман Хелиф заявила о желании выступить на Олимпиаде 2028 года
Аудио-версия:
Комментарии

Победительница боксёрского турнира XXXIII Олимпийских игр в Париже (Франция) алжирка Иман Хелиф заявила о готовности выступить на Олимпиаде 2028 года, которая пройдёт в Лос-Анджелесе (США).

«Я дам прямой ответ — президент США принял решение относительно трансгендерной политики в США. Я не трансгендер*. Это меня не касается и не пугает. Таков мой ответ.

Безусловно, я буду защищать золотую медаль всеми силами, которые у меня есть. Я буду следовать за своей мечтой», — приводит слова Хелиф ITV.

Напомним, 6 февраля 2025 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о запрете на участие трансгендеров* в женских соревнованиях в американских учебных заведениях. В администрации Трампа заявили, что он будет добиваться от Международного олимпийского комитета (МОК) полного отстранения трансгендеров*.

* «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ.

Материалы по теме
Президент МОК обвинил Россию в распространении фейковых новостей во время Олимпиады-2024
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android