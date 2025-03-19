Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Леон Эдвардс дал прогноз на бой Мухаммад — Маддалена

Леон Эдвардс дал прогноз на бой Мухаммад — Маддалена
Комментарии

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британец Леон Эдвардс прокомментировал организацию титульного боя между американцем Белалом Мухаммадом и австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

«Если бы мне пришлось ставить деньги, я бы выбрал Джека Делла Маддалену. Мне кажется, что он со своим боксом победит Мухаммада, к тому же он хорошо защищается от борьбы. Его легко повалить, но он хорош на земле. Белал не сможет удерживать его. Так что я бы поставил на Маддалену», – сказал Эдвардс в интервью Ариэлю Хельвани.

Поединок Мухаммад – Маддалена состоится 11 мая на турнире UFC 315 в Монреале (Канада).

Материалы по теме
«Это ошибка». Иан Гарри раскритиковал организацию боя Мухаммад — Маддалена
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android