Леон Эдвардс дал прогноз на бой Мухаммад — Маддалена

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британец Леон Эдвардс прокомментировал организацию титульного боя между американцем Белалом Мухаммадом и австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

«Если бы мне пришлось ставить деньги, я бы выбрал Джека Делла Маддалену. Мне кажется, что он со своим боксом победит Мухаммада, к тому же он хорошо защищается от борьбы. Его легко повалить, но он хорош на земле. Белал не сможет удерживать его. Так что я бы поставил на Маддалену», – сказал Эдвардс в интервью Ариэлю Хельвани.

Поединок Мухаммад – Маддалена состоится 11 мая на турнире UFC 315 в Монреале (Канада).