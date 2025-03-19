Андрей Пуляев показал актуальную форму перед дебютом в UFC

Российский боец UFC Андрей Пуляев, выступающий в среднем весе (до 84 кг), продемонстрировал актуальную форму перед дебютом в престижнейшей организации мира.

Фото: UFC Eurasia

Фото: UFC Eurasia

Андрею Пуляеву 27 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2022 году и в августе 2024-го заполучил контракт с UFC, победив единогласным судейским решением американца Лиама Андерсона. Всего на его счету девять побед и два поражения.

В ночь с 22 на 23 марта на турнире UFC Fight Night 255 в Лондоне (Великобритания) Пуляев сразится с британцем Кристианом Данканом.

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