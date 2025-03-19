Джозеф Спенсер знает, как победить Тимофея Цзю

24-летний американский средневес Джозеф Спенсер во время пресс-конференции, посвящённой предстоящему бою против экс-чемпиона мира в первом среднем весе Тимофея Цзю, заявил о том, что знает, каким образом сможет одержать победу.

«Мы детально изучали все бои Тимофея Цзю, и не только те, где он проигрывал. Да, есть много вещей, которые можно извлечь из тех моментов, где он проиграл, но мы готовимся к самой опасной версии Тимофея. В боксе может произойти что угодно, но я знаю, как можно его победить, и совсем скоро это увидит весь мир», — приводит слова Спенсера Boxing Scene.

Напомним, бой между Спенсером и Цзю состоится 6 апреля в Австралии.