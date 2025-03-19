Шон Брэди высказался о предстоящем поединке с Леоном Эдвардсом

Один из ведущих полусредневесов UFC Шон Брэди дал комментарий по поводу грядущего поединка против экс-чемпиона в этом дивизионе Леона Эдвардса.

«В трёх из четырёх последних боёв у Эдвардса были проблемы с грэпплерами: он проиграл Белалу, на мой взгляд, проиграл третий поединок с Камару и проигрывал второй, пока не нанёс хай-кик. А бой с Колби был ужасным. Леон говорит, что всегда дерётся с грэпплерами, но с ними у него дела идут не особо хорошо», — приводит слова Брэди MMA Fighting.

Напомним, бой между Брэди и Эдвардсом состоится 22 марта в Лондоне, где они возглавят турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 255.