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Шон Брэди высказался о предстоящем поединке с Леоном Эдвардсом

Шон Брэди высказался о предстоящем поединке с Леоном Эдвардсом
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Один из ведущих полусредневесов UFC Шон Брэди дал комментарий по поводу грядущего поединка против экс-чемпиона в этом дивизионе Леона Эдвардса.

«В трёх из четырёх последних боёв у Эдвардса были проблемы с грэпплерами: он проиграл Белалу, на мой взгляд, проиграл третий поединок с Камару и проигрывал второй, пока не нанёс хай-кик. А бой с Колби был ужасным. Леон говорит, что всегда дерётся с грэпплерами, но с ними у него дела идут не особо хорошо», — приводит слова Брэди MMA Fighting.

Напомним, бой между Брэди и Эдвардсом состоится 22 марта в Лондоне, где они возглавят турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 255.

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