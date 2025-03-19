Источник: продажи платных трансляций UFC снижаются тревожными темпами

Последнее время продажи PPV-трансляций UFC снижаются высокими темпами. Об этом сообщает портал Boxing Kingdom, ссылаясь на инсайдерскую информацию.

«Новые отчёты свидетельствуют о том, что продажи платных трансляций UFC снижаются с тревожной скоростью, гораздо быстрее, чем ожидалось ранее», — сообщает Boxing Kingdom у себя в социальных сетях.

Напомним, очередной турнир UFC запланирован на 22 марта в Лондоне (UFC Fight Night 255). Главным событием шоу станет бой экс-чемпиона организации в полусредней весовой категории британца Леона Эдвардса против одного из ведущих бойцов этого дивизиона американца Шона Брэди.