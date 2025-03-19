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«Главное — не совершить эту ошибку снова». Тим Цзю — о предстоящем бое со Спенсером

«Главное — не совершить эту ошибку снова». Тим Цзю — о предстоящем бое со Спенсером
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Бывший чемпион мира в первом среднем весе Тимофей Цзю отметил свой серьёзный настрой на предстоящий бой против Джозефа Спенсера, назвав его важнейшим в карьере.

«Я полностью сосредоточен и готов выложиться на максимум. Оглядываясь на свой последний бой, я понимаю, что это была просто маленькая ошибка. Если бы это длилось шесть, семь, восемь раундов — кто знает, что бы произошло в итоге? Для меня главное — не совершать эту ошибку снова. Бокс — это игра дюймов, и она заключается в минимизации этих ошибок и получении преимущества», — приводит слова Цзю Boxing Scene.

Напомним, бой Цзю и Спенсера состоится 6 апреля в Австралия.

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