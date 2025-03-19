Ян Блахович уверен, что нокаутирует Карлоса Ульберга

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе поляк Ян Блахович дал комментарий по поводу предстоящего поединка против новозеландца Карлоса Ульберга.

«Мы с моей командой проделали отличную работу. У нас есть план на этот бой, и я думаю, он окажется очень эффективным. Я уверен в себе, и я сделаю всё, чтобы нокаутировать соперника. Я уверен, после победы над Карлосом я стану следующим претендентом на титул», — приводит слова Блаховича MMA Junkie.

Напомним, Блахович и Ульберг проведут бой 22 марта в Лондоне (Великобритания) на турнире UFC Fight Night 255, где их противостояние станет соглавным событием шоу.