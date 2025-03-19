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Оскар де ла Хойя раскритиковал переход Даны Уайта в бокс

Оскар де ла Хойя раскритиковал переход Даны Уайта в бокс
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Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions, экс-чемпион мира в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя раскритиковал переход Даны Уайта в профессиональный бокс.

«Дана Уайт не разбирается в боксе, к нам в спорт уже приходили интересные и знаменитые люди, которые на протяжении многих лет пытались продвигать свои промоушены, пытаясь придумать что-то новое, но все они действовали неправильно и изменить классический бокс у них не получилось», — сказал де ла Хойя в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Напомним, Уайт объединился с известным инвестором мира профессионального бокса Турки Аль аш-Шейхом с целью создания новой боксёрской лиги под названием «TKO Boxing», и они планируют организовать её по принципу работы UFC.

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