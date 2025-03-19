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Белал Мухаммад сделал прогноз на бой Леона Эдвардса с Шоном Брэди

Белал Мухаммад сделал прогноз на бой Леона Эдвардса с Шоном Брэди
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Действующий чемпион UFC в полусреднем весе американец Белал Мухаммад дал свой прогноз на предстоящий поединок экс-чемпиона в этом весе британца Леона Эдвардса против одного из рейтинговых полусредневесов американца Шона Брэди.

«Я предсказываю, что как только Брэди повалит его два или три раза, он найдёт способ заставить его сдаться, потому что Леон слаб морально и у него будут вспышки воспоминаний в этом бою», — приводит слова Мухаммада Championship Rounds в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, бой меду Эдвардсом и Брэди станет главным событием турнира UFC Fight Night 255, который состоится 22 марта в Лондоне (Великобритания).

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