Тренер Даниэля Дюбуа допускает, что следующий бой может быть не с Усиком

Тренер действующего чемпиона мира по версии IBF в супертяжёлом весе Даниэля Дюбуа Дон Чарльз высказался по поводу того, что следующий бой его подопечного может быть не с обладателем титулов WBC, WBA и WBO супертяжёлого дивизиона Александром Усиком.

«У каждого своё мнение: Паркер заслуживает этого, Паркер заслуживает того. Паркер — прекрасный человек и блестящий боксёр. Кто я такой, чтобы говорить, что Паркер этого не заслуживает? Если он и его люди получат этот шанс, удачи ему. Я точно знаю только то, что Даниэль готов драться с кем угодно», — приводит слова Чарльза Sky Sports.

Напомним, Дюбуа и Усик уже встречались на ринге в августе 2023 года и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Усик.