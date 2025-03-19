Райан Розицки сравнил свой стиль с легендарным Джеком Демпси

Претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в первом тяжёлом весе 30-летний канадец Райан Розицки сравнил свой стиль ведения боя с легендарным чемпионом прошлых лет Джеком Демпси и обещал продемонстрировать его в предстоящем поединке 3 мая в Саудовской Аравии, где он сразится с действующим обладателем пояса WBC в этом дивизионе Баду Джеком.

«Мой стиль ведения боя похож на стиль легенды бокса Джека Демпси. Я всегда вдохновлялся его боями и всю карьеру имитировал его движения. Моего стиля боя ещё не видели в Саудовской Аравии.

Я собираюсь нокаутировать Баду Джека и закончить его боксёрскую карьеру. Это будет очень просто. Все другие топовые бойцы уклонялись и избегали меня достаточно долго, потому что я устраиваю настоящий взрыв в ринге. После того как закончу с Джеком, я хочу, чтобы следующими были Джей Опетайя и Хильберто Рамирес», — приводит слова Розицки Boxing Scene.