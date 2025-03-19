Леон Эдвардс и Шон Брэди продемонстрировали актуальную форму перед боем

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс и один из ведущих бойцов этой весовой категории Шон Брэди продемонстрировали свою актуальную боевую форму перед очным противостоянием.
Шон Брэди
Фото: UFC
Леон Эдвардс
Фото: UFC
Напомним, бой между Эдвардсом и Брэди состоится 22 марта в Лондоне (Великобритания), где их поединок станет главным событием турнира UFC Fight Night 255.
Брэди выйдет на этот бой на серии из двух побед. Его предыдущий поединок состоялся в сентябре 2024 года, где он победил единогласным решением судей Гилберта Бёрнса.
Эдвардс свой последний бой провёл в июле 2024 года и лишился чемпионского пояса, проиграв единогласным судейским решением Белалу Мухаммаду.