Леон Эдвардс и Шон Брэди продемонстрировали актуальную форму перед боем

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс и один из ведущих бойцов этой весовой категории Шон Брэди продемонстрировали свою актуальную боевую форму перед очным противостоянием.

Шон Брэди Фото: UFC

Леон Эдвардс Фото: UFC

Напомним, бой между Эдвардсом и Брэди состоится 22 марта в Лондоне (Великобритания), где их поединок станет главным событием турнира UFC Fight Night 255.

Брэди выйдет на этот бой на серии из двух побед. Его предыдущий поединок состоялся в сентябре 2024 года, где он победил единогласным решением судей Гилберта Бёрнса.

Эдвардс свой последний бой провёл в июле 2024 года и лишился чемпионского пояса, проиграв единогласным судейским решением Белалу Мухаммаду.