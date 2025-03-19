Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Леон Эдвардс и Шон Брэди продемонстрировали актуальную форму перед боем

Леон Эдвардс и Шон Брэди продемонстрировали актуальную форму перед боем
Комментарии

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс и один из ведущих бойцов этой весовой категории Шон Брэди продемонстрировали свою актуальную боевую форму перед очным противостоянием.

Шон Брэди

Шон Брэди

Фото: UFC

Леон Эдвардс

Леон Эдвардс

Фото: UFC

Напомним, бой между Эдвардсом и Брэди состоится 22 марта в Лондоне (Великобритания), где их поединок станет главным событием турнира UFC Fight Night 255.

Брэди выйдет на этот бой на серии из двух побед. Его предыдущий поединок состоялся в сентябре 2024 года, где он победил единогласным решением судей Гилберта Бёрнса.

Эдвардс свой последний бой провёл в июле 2024 года и лишился чемпионского пояса, проиграв единогласным судейским решением Белалу Мухаммаду.

Материалы по теме
UFC Fight Night 255: у Эдвардса украли соперника. А Пуляев врывается в лигу Уайта. LIVE
Live
UFC Fight Night 255: у Эдвардса украли соперника. А Пуляев врывается в лигу Уайта. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android