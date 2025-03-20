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Пол Крэйг сразится с Родолфо Беллато 17 мая в Лас-Вегасе

Пол Крэйг сразится с Родолфо Беллато 17 мая в Лас-Вегасе
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Известный 37-летний шотландский средневес UFC Пол Крэйг проведёт свой следующий бой против 29-летнего бразильца Родолфо Беллато на турнире UFC Fight Night, который пройдёт 17 мая в Лас-Вегасе. Об этом сообщает MMA Fighting.

37-летний Крэйг свой предыдущий поединок проводил в ноябре 2024 года, где он проиграл единогласным решением судей Бо Никалу и довёл серию поражений до трёх.

29-летний Беллато последний бой провёл в феврале 2025 года и свёл его вничью с Джимми Крутом, а перед этим успел одержать четыре безоговорочные победы.

Стоит отметить, что первоначально этот турнир был запланирован в Катаре, но затем его решили перенести в США.

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