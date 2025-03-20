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Боец, проигрывавший Адесанье, дал Исраэлю совет по поводу будущей карьеры в UFC

Боец, проигрывавший Адесанье, дал Исраэлю совет по поводу будущей карьеры в UFC
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Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) кубинский ветеран Йоэль Ромеро дал совет бывшему нигерийскому чемпиону дивизиона Исраэлю Адесанье.

«Исраэлю нужно было время, ему нужен был отдых. Вот что я думаю. Ему нужно немного отдохнуть, потому что у него слишком много повреждений. Но проблема в том, что UFC не даёт вам времени. Когда UFC позовёт тебя, ты должен прийти, потому что у тебя есть контракт.

Теперь ему нужно подумать о тренировках – не слишком интенсивных, не слишком усердных в спаррингах. Ему нужно относиться к тренировкам как к терапии, восстановлению организма. Сейчас ему не нужно слишком много спаррингов. Таково моё мнение об Исраэле. Если он хочет вернуться в строй, ему нужно восстановить форму. Но он всё ещё очень усердно тренируется. Это не очень хорошо», — приводит слова Ромеро издание MMAJunkie.

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