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«Не хочешь защищать титул — освободи его!» Отец Аспиналла обратился к Джону Джонсу

«Не хочешь защищать титул — освободи его!» Отец Аспиналла обратился к Джону Джонсу
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Энди Аспиналл, отец временного чемпиона UFC в тяжёлом весе Тома Аспиналла, призвал Джона Джонса освободить титул, если он не хочет проводить защиту с его сыном.

«Думаю, Том уже давно заслужил свой титульный шанс. По условиям контракта с UFC каждый боец обязан проводить три боя в год. Если не хочешь защищать титул — то просто освободи его! Том хочет активности. Я как его тренер тоже хочу, чтобы он выступал на пике формы. Ужасно наблюдать, как он сидит в зале без дела», — приводит слова Энди Аспиналла MMA Mania.

Напомним, в последнем бою, который состоялся в ноябре 2024 года на турнире UFC 309, Джонс победил техническим нокаутом в третьем раунде соотечественника Стипе Миочича. Аспиналл в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 304 в Манчестере, победил нокаутом топового американского бойца UFC Кёртиса Блэйдса.

Ожидается, что бой Аспиналла и Джонса может состояться летом.

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