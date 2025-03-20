Тренер Эдвардса — о проигрыше Мухаммаду: вы когда-то слышали, чтобы боец дрался в 6 утра?

Дэйв Ловелл, являющийся тренером экс-чемпиона UFC в полусредней весовой категории Леона Эдвардса, высказался о поражении своего подопечного в бою с Белалом Мухаммадом за титул 28 июля 2024 года.

«Перед боем было несколько важных факторов, не считая незначительной травмы. Вы когда-нибудь слышали, чтобы в Англии спортсмен выступал в шесть часов утра? Такого раньше никогда не было, и, без сомнения, вы никогда о таком и не услышите.

Это был просто странный момент, и Леону пришлось с этим смириться. Проиграть Белалу так, как он проиграл ему… весь мир знает, что Леон намного лучше Белала. Мы знаем. Самое главное, он сам понимает, что выше этого. Да, это была серьёзная неудача, но мы на пути к успеху. Что ещё я могу сказать по этому поводу?» — приводит слова Ловелла издание MMAJunkie.