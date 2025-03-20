Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Райан Гарсия: я пил каждый день, даже в день боя

Райан Гарсия: я пил каждый день, даже в день боя
Комментарии

Популярный американский боксёр мексиканского происхождения Райан Гарсия признался, что страдал от алкогольной зависимости на фоне депрессии.

«Я очень удивлён, что сейчас нахожусь здесь. Я пил каждый день. Даже в день боя. Я пытался справиться с тем, что происходило внутри, боролся с психологическими проблемами. Поворотным моментом стало осознание того, что я испортил свою жизнь», — сказал Гарсия в эфире подкаста Ring Champs.

Гарсия свой последний бой провёл в апреле 2024 года. Тогда он победил бывшего абсолютного чемпиона мира в лёгком весе Девина Хейни судейским решением, но позднее результат этого поединка был аннулирован из-за положительного допинг-теста Гарсии.

Материалы по теме
Платформа Fanmio подала в суд на Райана Гарсию из-за его снятия с боя в Токио в декабре
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android