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Бокс включён в программу Олимпийских игр — 2028 в Лос-Анджелесе

Бокс включён в программу Олимпийских игр — 2028 в Лос-Анджелесе
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Бокс будет включён в спортивную программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Это было одобрено в четверг, 20 марта, на 144-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) во второй день его работы в Коста-Наварино, Греция.

Бокс не был включён в первоначальную спортивную программу Олимпиады-2028, утверждённую сессией МОК в феврале 2022 года, из-за сохранявшихся на тот момент опасений, связанных с Международной ассоциацией бокса (IBA), которая на тот момент занималась боксом.

МОК ясно дал понять, что национальные федерации бокса должны прийти к консенсусу, чтобы бокс был включён в спортивную программу Олимпийских игр — 2028. После оценки различных критериев, касающихся управления и честности в спорте, исполком МОК 26 февраля принял решение временно признать Всемирную боксёрскую организацию, в состав которой входят 88 национальных федераций на пяти континентах.

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