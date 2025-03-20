Кормье — о карьере Макгрегора: печальное зрелище после всего, что он сделал для спорта

Член Зала славы UFC американец Даниэль Кормье высказался о карьере легендарного Конора Макгрегора, приведя в пример поединки с Дастином Порье.

«Для меня это грустно. Когда такой парень приходит и становится настолько успешным, настолько хорошим, ты надеешься, что увидишь его в последний раз в октагоне, в его прощальном бою, и насладишься, даже если он проиграет. Вы же не хотите, чтобы последним воспоминанием о нём было то, как он сидит в октагоне со сломанной ногой и кричит на жену Дастина Порье?

Это было самое безумное, что я когда-либо видел. Когда он пришёл сюда, всё было свежим и новым. Потом он перешёл к милому Конору, когда они с Дастином дрались в Абу-Даби. Милый Конор был более нелепым, чем тот, который был после боя с Дастином в третий раз.

Потому что он держал ликёр Дастина, они обнимались. Это была самая странная вещь, которую я когда-либо видел, потому что это не то, чего мы привыкли ожидать от Конора Макгрегора. Его побил Порье, и он с ним выпивает. А затем вдруг он становится несносным, более мерзким, говоря о жене Дастина и всё такое. Он был максимально отвратителен, настолько, что это казалось даже каким-то вынужденным шагом.

А когда он сломал ногу, то сидел на земле и кричал. Это было похоже на то, что он мажор, который не получил своего, и Макгрегор ничего не может с этим поделать, и он ведёт себя так. Для меня это печальное зрелище после всего, что он сделал для спорта смешанных единоборств», — приводит слова Кормье издание MMAJunkie.