Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Магомед Анкалаев согласовал с UFC дату реванша с Алексом Перейрой

Магомед Анкалаев согласовал с UFC дату реванша с Алексом Перейрой
Комментарии

Новоиспечённый чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев сообщил, что он уже знает дату реванша с Алексом Перейрой.

«Я получил дату реванша и уже принял её. Надеюсь, мой оппонент примет её тоже. На сей раз бой не продлится пять раундов – у меня не почасовая оплата труда», – написал Магомед Анкалаев в своих соцсетях.

Поединок Перейры и Анкалаева состоялся на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США) и завершился победой россиянина единогласным судейским решением. Анкалаев стал новым чемпионом организации в полутяжёлом весе (до 93 кг).

Ожидается, что реванш может состояться в этом году.

Материалы по теме
Кикбоксёр-модель — самый сложный вызов для Анкалаева. Почему?
Кикбоксёр-модель — самый сложный вызов для Анкалаева. Почему?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android