Магомед Анкалаев согласовал с UFC дату реванша с Алексом Перейрой

Новоиспечённый чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев сообщил, что он уже знает дату реванша с Алексом Перейрой.

«Я получил дату реванша и уже принял её. Надеюсь, мой оппонент примет её тоже. На сей раз бой не продлится пять раундов – у меня не почасовая оплата труда», – написал Магомед Анкалаев в своих соцсетях.

Поединок Перейры и Анкалаева состоялся на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США) и завершился победой россиянина единогласным судейским решением. Анкалаев стал новым чемпионом организации в полутяжёлом весе (до 93 кг).

Ожидается, что реванш может состояться в этом году.