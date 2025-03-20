Джамал Хилл рассказал, как Перейра может победить Анкалаева

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Джамал Хилл дал совет экс-чемпиону промоушена Алексу Перейре, как одержать победу в реванше с нынешним обладателем титула Магомедом Анкалаевым.

«Перейра должен закрыться в зале и стать более выносливым. Он должен повысить продуктивность и не уставать. Что до ударов ногами, то, если Перейра будет больше пытаться наносить их, это поможет ему победить. Но посмотрим», – цитирует Хилла Home of Fight.

Поединок Перейры и Анкалаева состоялся на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США) и завершился победой россиянина единогласным судейским решением. Анкалаев стал новым чемпионом организации в полутяжёлом весе (до 93 кг). Ранее Анкалаев сообщил, что уже согласовал дату реванша.