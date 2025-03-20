Брэди — о поединке с Эдвардсом: я самая большая угроза в дивизионе из-за болевых приёмов

32-летний американский боец смешанных единоборств, представитель полусредней весовой категории Шон Брэди в преддверии поединка на турнире UFC Fight Night 255 с бывшим чемпионом дивизиона Леоном Эдвардсом высказался о своих болевых приёмах.

«Многие из этих парней — настоящие борцы. Как Колби [Ковингтон]— борец, так и Камару [Усман]— борец. Если вы посмотрите на записи их поединков, то увидите, что ни у кого из них на самом деле нет побед болевыми или удушающими.

Я просто думаю, что я представляю гораздо большую угрозу своими сабмишенами, чем многие парни, с которыми Леон дрался, и, на мой взгляд, что я самая большая угроза сабмишеном в дивизионе. Так что я грэпплер другого уровня», — приводит слова Брэди издание MMAJunkie.