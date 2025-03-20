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Эдди Хирн рассказал, когда Джошуа будет готов вернуться на ринг

Эдди Хирн рассказал, когда Джошуа будет готов вернуться на ринг
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Известный британский промоутер Эдди Хирн рассказал, что его соотечественник и бывший чемпион мира в тяжёлом весе по версиям IBF, IBO, WBO и WBA Super Энтони Джошуа восстанавливается после травмы.

«Не произошло ничего серьёзного. Он вернулся к тренировкам, но пока не готов к полному возвращению в лагерь. Ему нужно ещё около восьми недель, до апреля-мая. К концу лета он сможет провести бой», — приводит слова Эдди Хирна The Ring.

Напомним, Джошуа свой последний бой проводил в сентябре 2024 года и проиграл там нокаутом в пятом раунде ныне действующему чемпиону мира по версии IBF в супертяжёлом весе Даниэлю Дюбуа.

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