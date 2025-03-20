Экс-чемпион WWE отстранён от выступлений за стул, брошенный в пожилую фанатку

47-летний Хосе Альберто Родригес Чукуан, известный под псевдонимом Альберто Дель Рио, под которым выступал в World Wrestling Entertainment (WWE), и в данный момент проводящий поединки под именем Альберто Эль Патрон, отстранён от выступлений на полгода из-за инцидента на записях мексиканского промоушена Lucha Libre AAA Worldwide (ААА). Комиссия, которая курирует реслинг в Тихуане, опубликовала заявление, в котором отстранила Эль Патрона от участия в спортивных мероприятиях в городе на 180 дней.

Фото: Keipher McKennie/Getty Images

Ситуация произошла в прошлую пятницу, 14 марта, когда Эль Патрон сражался с Эль Хиджо дель доктором Вагнером-младшим. По информации издания Cage Side Seats, фанаты бросали в Альберто монеты, провоцируя рестлера. В одном из эпизодов Эль Патрон вышел за пределы ринга и пошёл в зал, чтобы атаковать кого-то из фанатов, но не смог до них дотянуться и бросил в их сторону стул. Другой стул был брошен уже самими поклонниками и попал в голову рестлера. В ходе начавшейся потасовки и продолжающихся бросков стульями один из них попал в пожилую фанатку. Поклонница была госпитализирована в больницу, однако о конкретных травмах не сообщается.

Альберто с 2009 по 2014 год с возвращением на год в 2015-м выступал в WWE, завоевав главные титулы компании и второстепенный титул США. С 2009-го по 2019-й мексиканец провёл 15 поединков в ММА, одержав девять побед при шести поражениях. Примечательно, что все свои победы Альберто одержал досрочно (восемь болевым и одну – нокаутом).

Мексиканец известен своим скандальным поведением и задерживался по подозрению в насилии.