Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Экс-чемпион WWE отстранён от выступлений за стул, брошенный в пожилую фанатку

Экс-чемпион WWE отстранён от выступлений за стул, брошенный в пожилую фанатку
Аудио-версия:
Комментарии

47-летний Хосе Альберто Родригес Чукуан, известный под псевдонимом Альберто Дель Рио, под которым выступал в World Wrestling Entertainment (WWE), и в данный момент проводящий поединки под именем Альберто Эль Патрон, отстранён от выступлений на полгода из-за инцидента на записях мексиканского промоушена Lucha Libre AAA Worldwide (ААА). Комиссия, которая курирует реслинг в Тихуане, опубликовала заявление, в котором отстранила Эль Патрона от участия в спортивных мероприятиях в городе на 180 дней.

Фото: Keipher McKennie/Getty Images

Ситуация произошла в прошлую пятницу, 14 марта, когда Эль Патрон сражался с Эль Хиджо дель доктором Вагнером-младшим. По информации издания Cage Side Seats, фанаты бросали в Альберто монеты, провоцируя рестлера. В одном из эпизодов Эль Патрон вышел за пределы ринга и пошёл в зал, чтобы атаковать кого-то из фанатов, но не смог до них дотянуться и бросил в их сторону стул. Другой стул был брошен уже самими поклонниками и попал в голову рестлера. В ходе начавшейся потасовки и продолжающихся бросков стульями один из них попал в пожилую фанатку. Поклонница была госпитализирована в больницу, однако о конкретных травмах не сообщается.

Альберто с 2009 по 2014 год с возвращением на год в 2015-м выступал в WWE, завоевав главные титулы компании и второстепенный титул США. С 2009-го по 2019-й мексиканец провёл 15 поединков в ММА, одержав девять побед при шести поражениях. Примечательно, что все свои победы Альберто одержал досрочно (восемь болевым и одну – нокаутом).

Мексиканец известен своим скандальным поведением и задерживался по подозрению в насилии.

Материалы по теме
TKO может организовать шоу WWE, UFC и бокса на едином турнире в Саудовской Аравии
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android