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Брэди: Эдвардс думает о титуле и о претендентстве, а я думаю о том, как убить его

Брэди: Эдвардс думает о титуле и о претендентстве, а я думаю о том, как убить его
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32-летний американский боец смешанных единоборств, представитель полусредней весовой категории Шон Брэди в преддверии поединка на турнире UFC Fight Night 255 с бывшим чемпионом дивизиона Леоном Эдвардсом назвал проблему Леона.

UFC 2025. UFC Fight Night 255, Лондон, Великобритания
Леон Эдвардс — Шон Брэди
23 марта 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Леон Эдвардс
Не началось
Шон Брэди

«Я не пытаюсь извлечь из этого поединка с Эдвардсом титульный бой. Зачем торопить события? Это то, что я делал раньше в своей карьере. Я вступил в бой с Белалом [Mухаммадом], изо всех сил добиваясь этого, но оказалось, что этот вечер не для меня. Итак, поэтому я собираюсь просто пойти в октагон и сразиться с Леоном и выполнить свою работу, поднять руку любым необходимым способом, а затем, куда бы я ни пошёл, просто направлюсь дальше.

Именно поэтому Леон плохо выглядит, думая о других людях, в то время как я думаю только о поединке с ним. Он думает о претендентах №1, мстит Белалу и говорит всякую чушь о Белале. Но у него на глазах в субботу вечером я попытаюсь убить Леона, и у него теперь есть более серьёзные причины для беспокойства, чем быть претендентом № 1 в дивизионе», — приводит слова Брэди издание MMAJunkie.

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