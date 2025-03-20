Брэди: Эдвардс думает о титуле и о претендентстве, а я думаю о том, как убить его

32-летний американский боец смешанных единоборств, представитель полусредней весовой категории Шон Брэди в преддверии поединка на турнире UFC Fight Night 255 с бывшим чемпионом дивизиона Леоном Эдвардсом назвал проблему Леона.

«Я не пытаюсь извлечь из этого поединка с Эдвардсом титульный бой. Зачем торопить события? Это то, что я делал раньше в своей карьере. Я вступил в бой с Белалом [Mухаммадом], изо всех сил добиваясь этого, но оказалось, что этот вечер не для меня. Итак, поэтому я собираюсь просто пойти в октагон и сразиться с Леоном и выполнить свою работу, поднять руку любым необходимым способом, а затем, куда бы я ни пошёл, просто направлюсь дальше.

Именно поэтому Леон плохо выглядит, думая о других людях, в то время как я думаю только о поединке с ним. Он думает о претендентах №1, мстит Белалу и говорит всякую чушь о Белале. Но у него на глазах в субботу вечером я попытаюсь убить Леона, и у него теперь есть более серьёзные причины для беспокойства, чем быть претендентом № 1 в дивизионе», — приводит слова Брэди издание MMAJunkie.