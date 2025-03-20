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Мераб Двалишвили считает Умара Нурмагомедова самым лёгким соперником за последние три года

Мераб Двалишвили считает Умара Нурмагомедова самым лёгким соперником за последние три года
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Действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили оценил в интервью пользователю @judobetter995 в соцсети X (ранее Twitter) пять своих последних соперников, расположив их в градации от самого лёгкого до самого сложного.

Самым сложным оппонентом, по мнению Мераба, является член Зала славы UFC бразилец Жозе Альдо. На втором месте расположился россиянин Пётр Ян, а тройку сильнейших замкнул Генри Сехудо. Четвёртую позицию в рейтинге занял американец Шон О'Мэлли. Двалишвили признался, что считает самым лёгким соперником россиянина Умара Нурмагомедова.

Напомним, бой между Мерабом и Умаром состоялся 18 января в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) на UFC 311. Поединок завершился победой грузинского атлета единогласным решением судей.

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