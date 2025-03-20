Журналист сообщил, сколько времени Джонс требует на подготовку к бою с Аспиналлом

Авторитетный североамериканский инсайдер и журналист Ариэль Хельвани сообщил, сколько действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе американец Джон Джонс требует на подготовку к бою с временным чемпионом UFC в категории до 120 кг англичанином Томом Аспиналлом.

«Джонсу потребуется шесть месяцев на подготовку [к поединку с Аспиналлом] после того, как бой будет официально анонсирован», — сказал Хельвани на своём YouTube-канале.

Напомним, в последнем бою, который состоялся в ноябре 2024 года на турнире UFC 309, Джонс победил техническим нокаутом в третьем раунде соотечественника Стипе Миочича. Для Костлявого эта защита титула стала первой в тяжёлом весе.