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Журналист сообщил, сколько времени Джонс требует на подготовку к бою с Аспиналлом

Журналист сообщил, сколько времени Джонс требует на подготовку к бою с Аспиналлом
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Авторитетный североамериканский инсайдер и журналист Ариэль Хельвани сообщил, сколько действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе американец Джон Джонс требует на подготовку к бою с временным чемпионом UFC в категории до 120 кг англичанином Томом Аспиналлом.

«Джонсу потребуется шесть месяцев на подготовку [к поединку с Аспиналлом] после того, как бой будет официально анонсирован», — сказал Хельвани на своём YouTube-канале.

Напомним, в последнем бою, который состоялся в ноябре 2024 года на турнире UFC 309, Джонс победил техническим нокаутом в третьем раунде соотечественника Стипе Миочича. Для Костлявого эта защита титула стала первой в тяжёлом весе.

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