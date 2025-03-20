Ян Блахович: Джон Джонс сбежал от меня в тяжёлый вес

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) поляк Ян Блахович высказался в адрес действующего обладателя титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американца Джона Джонса.

«Я был очень расстроен тем, что Джон перешёл в тяжёлый вес, поскольку он дважды обещал мне поединок с ним.

За две недели до боя с Кори Андерсоном я встретил Джона в торговом центре, и он сказал мне: «Если ты победишь, ты будешь следующим претендентом». После того как я победил Андерсона, у меня снова был разговор с Джонсом. Он повторил: «Ты следующий». А затем Джон объявил о переходе в тяжёлый вес. Этот парень сбежал от меня.

Я готов пойти в его зал и попросить о спарринге с ним. Мне нужно это сделать», — сказал Блахович в интервью на YouTube-канале Full Send MMA.