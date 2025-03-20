Йоэль Ромеро ответил, кого считает фаворитом в возможном бою дю Плесси — Чимаев

Серебряный призёр Олимпийских игр в Сиднее по вольной борьбе, а также бывший претендент на титул UFC в среднем весе кубинец Йоэль Ромеро высказался насчёт потенциального поединка между чемпионом UFC в категории до 84 кг южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и непобеждённым чеченцом Хамзатом Чимаевым.

«Очень сложно [дать прогноз на этот бой]. Я думаю шансы 60 на 40 в пользу победы Хамзата. Борьба Чимаева очень опасна. Она на олимпийском уровне», — приводит слова Ромеро портал Bloody Elbow.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 308, Чимаев разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в среднем весе австралийцем Робертом Уиттакером. Поединок завершился победой Хамзата болевым приёмом в первом раунде.