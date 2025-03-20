Бой между Джервонтой Дэвисом и Джейком Полом находился в разработке — инсайдер

Поединок между чемпионом мира по версии WBA в лёгком весе Джервонтой Дэвисом и известным блогером Джейком Полом находился в разработке. Об этом сообщает авторитетный североамериканский журналист и инсайдер Дэн Рафаэль на своей странице в социальных сетях.

Согласно его информации, их боксёрский бой должен был состояться в конце 2025 года, если бы Джервонта Дэвис победил Ламонта Роуча.

Напомним, поединок между Дэвисом и Роучем состоялся 2 марта в Нью-Йорке (США). Бой продлился все 12 раундов и был признан ничьей решением большинства судей.

Ранее стало известно, что Джервонта Дэвис покинул топ-10 рейтинга The Ring.