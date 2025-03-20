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Колби Ковингтон заявил о намерении стать политическим деятелем после ухода из ММА

Колби Ковингтон заявил о намерении стать политическим деятелем после ухода из ММА
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Бывший обладатель временного чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Колби Ковингтон заявил о намерении стать политическим деятелем после завершения профессиональной карьеры в смешанных единоборствах.

«Да, это было бы круто — служить [своей стране] и бороться за людей. Быть в положении, когда ты служишь обществу, — потрясающе. Я построил прекрасную жизнь, поэтому теперь просто хочу отплатить другим людям. Это моя миссия и мотивация на будущее», — приводит слова Ковингтона портал The Sports Rush.

Ранее Чейл Соннен сказал, кто должен стать следующим соперником Колби Ковингтона в UFC.

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