Ян Блахович дал прогноз на потенциальный реванш между Анкалаевым и Перейрой

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе поляк Ян Блахович дал прогноз на потенциальный реванш между действующим обладателем титула UFC в категории до 93 кг россиянином Магомедом Анкалаевым и представителем Бразилии Алексом Перейрой.

«Я думаю, что в этот раз Анкалаев победит гораздо легче», — сказал Блахович на пресс-конференции в Лондоне.

Напомним, поединок между Перейрой и Анкалаевым состоялся 9 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 313. Их противостояние стало главным событием вечера. Бой продлился все пять раундов и завершился победой российского атлета единогласным решением судей.