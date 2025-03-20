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Призёр Олимпиады Хатаев объяснил, почему ему нравится жить в Австралии

Призёр Олимпиады Хатаев объяснил, почему ему нравится жить в Австралии
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Бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 года по боксу чеченец Имам Хатаев объяснил, почему ему нравится жить в Австралии.

«Мне просто нравится Австралия, впервые приехал сюда в 2023 году, у меня тут есть друзья и все необходимые условия для тренировок, поэтому приезжаю сюда тренироваться», — сказал Хатаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

Имаму Хатаеву 30 лет. Уроженец Чеченской Республики является трёхкратным чемпионом России, а также бронзовым призёром чемпионата мира. Дебютировал как профессионал в 2021 году и бо́льшую часть выступлений провел за границей.

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