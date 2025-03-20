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Николай Валуев: новая глава МОК — самая лояльная кандидатура для России

Николай Валуев: новая глава МОК — самая лояльная кандидатура для России
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Легендарный экс-чемпион мира в супертяжёлом весе российский боксёр, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на новость, что двукратная олимпийская чемпионка по плаванию 41-летняя Кирсти Ковентри была избрана новым президентом Международного олимпийского комитета (МОК).

«Первые шаги, слова и выступления новой главы МОК что-то будут говорить. Строить предположения — это в пользу бедных. Ни к чему этим заниматься. Если говорить о ней как о человеке, то она каких-то русофобских высказываний не допускала — это факт. Скажем так: из нелояльных — самая лояльная для России кандидатура», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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