Джейк Пол: хочу надрать задницу Энтони Джошуа. У него нет навыков, а челюсть — пробита

Известный американский блогер и боксёр Джейк Пол хочет провести поединок с бывшим чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям IBF, IBO, WBO и WBA Super британцем Энтони Джошуа.

«Я хочу драться с Энтони Джошуа. Надеру этому парню задницу. У него нет навыков, а челюсть — пробита. Я люблю тебя, мы друзья. Но я хочу драться с тобой», — приводит слова Пола аккаунт Happy Panch в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в ноябре 2024 года, Джейк Пол разделил ринг с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе легендарным соотечественником Майком Тайсоном. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Пола единогласным решением судей.