Соннен резко воспринял слухи, что Джонс требует шесть месяцев для подготовки к Аспиналлу

47-летний бывший претендент на титул UFC в среднем (до 84 кг) и полутяжёлом (до 93 кг) весе, а ныне аналитик и эксперт Чейл Соннен резко воспринял слухи, что действующий обладатель пояса UFC в тяжёлом весе Джон Джонс требует шесть месяцев для подготовки к бою с временным чемпионом UFC в категории до 120 кг Томом Аспиналлом.

«Прошло четыре с половиной месяца с того момента, как Джон подрался с Миочичем. Разве он не тренировался? Разве Джонс не тренировался с мыслью об Аспиналле? Разве Джон не знал, что абсолютный чемпион должен драться с временным? Что значит — тебе нужно шесть месяцев [для подготовки]? Шесть месяцев с какого момента? Шесть месяцев, начиная с какого момента? Я осмелюсь предположить, ты имеешь в виду с настоящего момента, не так ли?» — приводит слова Соннена портал MMA News.