Чендлер: я открыт к тому, чтобы подраться с Махачевым в июне и сразиться с ним за титул

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе американец Майкл Чендлер заявил, что готов провести бой с чемпионом UFC в категории до 70 кг россиянином Исламом Махачевым, если победит топового английского бойца UFC Пэдди Пимблетта на турнире UFC 314.

«Я открыт к тому, чтобы провести бой с Махачевым в июне. Исходя из того, как может пройти мой поединок с Пимблеттом, думаю меня отстранят от боёв на 60 или, скорее всего, 30 дней. В таком случае я мог бы подраться с Махачевым в июне, примерно 29 июня. Так что через 10 недель я мог бы вернуться в тренировочный лагерь и сразиться с Исламом за чемпионский титул UFC», — приводит слова Чендлера портал MMA News.