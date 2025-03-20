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Чендлер: я открыт к тому, чтобы подраться с Махачевым в июне и сразиться с ним за титул

Чендлер: я открыт к тому, чтобы подраться с Махачевым в июне и сразиться с ним за титул
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Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе американец Майкл Чендлер заявил, что готов провести бой с чемпионом UFC в категории до 70 кг россиянином Исламом Махачевым, если победит топового английского бойца UFC Пэдди Пимблетта на турнире UFC 314.

«Я открыт к тому, чтобы провести бой с Махачевым в июне. Исходя из того, как может пройти мой поединок с Пимблеттом, думаю меня отстранят от боёв на 60 или, скорее всего, 30 дней. В таком случае я мог бы подраться с Махачевым в июне, примерно 29 июня. Так что через 10 недель я мог бы вернуться в тренировочный лагерь и сразиться с Исламом за чемпионский титул UFC», — приводит слова Чендлера портал MMA News.

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