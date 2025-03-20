Конор Макгрегор объявил о своём намерении баллотироваться на пост президента Ирландии

Бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор объявил о своё намерении баллотироваться на пост президента Ирландии и обратился к соотечественникам с призывом голосовать за него на выборах.

«К 12 июня 2026 года Ирландия должна полностью выполнить Миграционный пакт ЕС. Это означает, что до этой даты обе палаты парламента должны принять несколько законодательных актов, а президент – их подписать.

Следующие президентские выборы должны состояться до 11 ноября 2025 года. Кто, кроме меня, выступит против правительства? Любой другой кандидат, которого они попытаются выдвинуть, не сможет им противостоять. Но я буду!

Как президент я бы также вынес этот законопроект на референдум. Хотя я категорически против этого пакта, это не зависит ни от меня, ни от правительства. Это выбор народа Ирландии! И всегда так! Это настоящая демократия!

Мне было бы интересно услышать, как наши правительственные чиновники аргументируют своё горячее согласие с этим пактом. Я бы с удовольствием послушал дебаты, за которыми последует голосование! Это будущее Ирландии, когда я стану президентом. Все граждане Ирландии должны иметь возможность выразить своё мнение и самостоятельно определить своё будущее!

Ирландия, выбор за тобой, и он прост. Голосуй за меня как за своего президента, и мы вместе спасём Ирландию!» — написал Макгрегор на своей странице в социальных сетях.

Конору Макгрегору 36 лет. Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде представителю США Дастину Порье. Всего в его профессиональном рекорде 22 победы и шесть поражений.