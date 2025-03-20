«Бой выигран». Головкин отреагировал на решение МОК вернуть бокс в программу Олимпиады

Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе (до 72,6 кг), а ныне президент Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана Геннадий Головкин отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) вернуть бокс в олимпийскую программу.

«Поединок выигран – бокс остаётся олимпийским. Спасибо всем, кто сделал это возможным. Лос-Анджелес-2028, мы идём», — приводит слова Головкина журнал The Ring.

Напомним, последний поединок Геннадий провёл в сентябре 2022 года. Тогда казахстанский боксёр проиграл единогласным решением абсолютному чемпиону во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканцу Саулю Альваресу.