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«Бой выигран». Головкин отреагировал на решение МОК вернуть бокс в программу Олимпиады

«Бой выигран». Головкин отреагировал на решение МОК вернуть бокс в программу Олимпиады
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Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе (до 72,6 кг), а ныне президент Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана Геннадий Головкин отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) вернуть бокс в олимпийскую программу.

«Поединок выигран – бокс остаётся олимпийским. Спасибо всем, кто сделал это возможным. Лос-Анджелес-2028, мы идём», — приводит слова Головкина журнал The Ring.

Напомним, последний поединок Геннадий провёл в сентябре 2022 года. Тогда казахстанский боксёр проиграл единогласным решением абсолютному чемпиону во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканцу Саулю Альваресу.

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