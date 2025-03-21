Аспиналл: если Джон решит уйти на пенсию, то все поймут, что так он избежал боя со мной

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл высказался в адрес действующего обладателя титула UFC в категории до 120 кг американца Джона Джонса.

«Джонни некуда бежать. Он должен либо драться со мной, либо уйти. Если Джон решит уйти, все поймут, что так он избежал поединка со мной», — приводит слова Аспиналла аккаунт Red Corner MMA в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, в последнем бою, который состоялся в Нью-Йорке (США) в ноябре 2024 года на турнире UFC 309, Джонс победил техническим нокаутом в третьем раунде соотечественника Стипе Миочича. Для Костлявого эта защита титула стала первой в тяжёлом весе.