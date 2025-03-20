UFC может провести турнир в одной из стран бывшего СССР в текущем году — инсайдер

Авторитетный североамериканский инсайдер и журналист Ариэль Хельвани сообщил, что UFC близок к договорённости о проведении первого турнира в Азербайджане уже в июне 2025 года. Об этом Хельвани сообщил на своей странице в социальных сетях.

Напомним, последний раз североамериканский промоушен проводил турнир на территории стран бывшего СССР в ноябре 2019 года. Тогда он состоялся в Москве. В главном событии вечера состоялся поединок между россиянином Забитом Магомедшариповым и американцем Келвином Каттаром. Бой завершился победой Забита единогласным решением судей.

Ранее Джо Роган назвал самого устрашающего бойца в UFC в данный момент.