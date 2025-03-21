Хатаев рассказал, когда планирует драться за титулы в профессиональном боксе

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 года по боксу чеченец Имам Хатаев рассказал, когда планирует драться за титулы в профессиональном боксе/

«У меня дальнейшие планы, это выигрывать бой за боем, добраться до поясов и забрать их в ближайшие два года», — сказал Хатаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову

Имаму Хатаеву 30 лет. Уроженец Чеченской Республики является трёхкратным чемпионом России, а также бронзовым призёром чемпионата мира. Дебютировал как профессионал в 2021 году и бо́льшую часть выступлений провел за границей.

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