Хатаев: с Бетербиевым мы похожи только в том, что оба чеченцы

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 года по боксу Имам Хатаев рассказал, в чём он похож с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) Артуром Бетербиевым.

«С Бетербиевым схожее у меня только то, что мы оба чеченцы и оба боксёры в одном весе. Артур очень своеобразный боксёр, и я считаю, что наши боксёрские стили никак не схожи. Про Майка Тайсона я и говорить не буду, тут точно ничего нет похожего. Но мне очень приятно, что меня могут сравнивать с такими легендами мирового бокса», — сказал Хатаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову