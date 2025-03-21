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Кормье на примере Тони Фергюсона объяснил риски Тома Аспиналла в UFC

Кормье на примере Тони Фергюсона объяснил риски Тома Аспиналла в UFC
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Член Зала славы UFC Даниэль Кормье высказался о временном чемпионе промоушена Даны Уайта в тяжёлом весе Томе Аспиналле.

«Подход Аспиналла таит в себе некоторую опасность. Помните, когда Тони Фергюсон был непобедим. Он одержал 12 побед подряд, но так и не смог добраться до Хабиба. В конце концов Джастин Гэтжи победил его, и он уже никогда не был прежним. Аспиналл, надо признать, к его чести, говорит: «Я просто подерусь со следующим парнем, если этот не захочет драться». Но как долго ты сможешь драться со следующим парнем, прежде чем тебе встретится тот, кто победит тебя?» — сказал Кормье на канале ESPN MMA в YouTube.

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