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Роган: считаю, что Оливейра выиграл поединок с Царукяном

Роган: считаю, что Оливейра выиграл поединок с Царукяном
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Известный комментатор UFC Джо Роган высказался о поединке между Арманом Царукяном и Чарльзом Оливейрой, который состоялся в апреле 2024 года.

«Если вы вспомните бой Армана Царукяна против Оливейры, то увидите, что Чарльз много раз ловил его приёмами. Это должно было быть засчитано в пользу бразильского бойца. Если вы спросите у меня, кто выиграл бой, то я отвечу, что Оливейра. Чарльз смог доставить серьёзные проблемы Царукяну», — сказал Роган в своём подкасте.

Арману Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2019 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира девять побед и два поражения. В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 300 в апреле 2024 года, Царукян победил раздельным решением экс-чемпиона бразильца Чарльза Оливейру.

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